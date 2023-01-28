Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını değerlendirdi

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 10:12

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 10:12

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 3-0 yendi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçın ardından TV8,5'ta açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'in mücadele hakkındaki yorumları şu şekilde:

"Aslında hep söylüyorum futbol rakiple oynanır diye. Bugün de aynen öyle oldu. Rakibi İstanbulspor, Beşiktaş, Ümraniye olmuş fark etmiyor Alanyaspor için."

"Karagümrük'e pas işleyişi yerleştirdi Farioli, gittikten sonra Volkan Demirel'le de aynı kaldı. Pirlo biraz daha hücumcu bir takım yaptı. Farioli yönetiminde Alanyaspor büyük takımları yendi ve puan aldı. Bugün de Beşiktaş'a karşı yarattığı 5-6 pozisyon var. Keyif veren maçları izlettirir Alanyaspor işte böyle."

"Beşiktaş kadro zaafiyetine rağmen, bu kadro iyi kadro ama çok önemli oyuncuların olmadığı zaman zorlanabiliyor. Onlar kenardan girebilirdi bu maçta. Rosier 2 maç ceza aldı ama eyvah yok diyemezsiniz Tayfur olunca. 4 Türk oyuncuyla oynadı Beşiktaş ve iyi performanslar gördük."

"5'te 5 yaptı Beşiktaş. Beşiktaş'ın Antalya maçı eksik ama şuanda Fenerbahçe ile 3, Galatasaray'la 7 puan farkı var. 5 maçta 15 puan olmasına rağmen böyle durum. Biraz sallansa, yani kopmuştu Beşiktaş yeniden geri geldi."

"İlk yarıdaki 3-0'dan 3-3'lük maçta bira anda olmuştu 3-0. Alanyaspor'a karşı şiddetli presle başlayalım dedi Beşiktaş, önde basalım, bunlar sabırlı oynuyorlar dediler ve öyle de oldu. Ara pasta penaltı kazandırdı Cenk. Top Beşiktaş'tayken gözümüze hoş geldi oyun, top rakipteyken takım savunmasında sıkıntılar olduğu görüldü. Alanyaspor'un oyunundan da kaynaklandı tabii ki."

"Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını %10 olarak görüyordum ama bu 5 maçlık seriden sonra daha fazla olarak görüyorum. Yönetimin transferi zorlayacağını düşünüyorum. Transfer de açık olduğu için Beşiktaş'ın daha da yükselebileceğini düşünüyorum."

"Dünya Kupası'ndan sonra değişen performanslar var. Fenerbahçe geriye gitti, Galatasaray ve Beşiktaş yukarı çıktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 7 hafta önce yanyana getiremiyorduk."