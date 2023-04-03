Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, baba oldu

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 15:20

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 15:20

Beşiktaşlı tecrübeli futbolcu Necip Uysal, baba olma sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir kız bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Duru ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Duru bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.