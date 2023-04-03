Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, baba oldu
Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Necip Uysal ve eşi Nur Uysal'ın, Duru isimli bebeği dünyaya geldi.
Beşiktaşlı tecrübeli futbolcu Necip Uysal, baba olma sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir kız bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Duru ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Duru bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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