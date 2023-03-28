Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar Kamerun'a yetmedi

Vincent Aboubakar'lı Kamerun, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri C Grubu 3. maçında deplasmanda karşılaştığı Namibya'ya 2-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 19:16
Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar Kamerun'a yetmedi
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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri C Grubu 3. maçında Kamerun, Namibya ile karşılaştı.

Dobsonville Stadı'nda oynanan maçı Namibya 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Shalulile ve 79. dakikada Iimbondi kaydetti. Kamerun'un tek golü Vincent Aboubakar'dan geldi.

KAMERUN 4 PUANDA KALDI

Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Kayserisporlu Kemen ise maçta süre alamadı.

Bu sonuçla Namibya, C Grubu'nda 5 puanla liderliğe yükseldi. Kamerun ise 4 puanla 2. sırada yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kenya turnuvadan diskalifiye edildiği için Kamerun ile oynanacak maç iptal edildi. Namibya, Burundi deplasmanına gidecek.


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