Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar Kamerun'a yetmedi

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 19:16

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 19:16

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri C Grubu 3. maçında Kamerun, Namibya ile karşılaştı.

Dobsonville Stadı'nda oynanan maçı Namibya 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Shalulile ve 79. dakikada Iimbondi kaydetti. Kamerun'un tek golü Vincent Aboubakar'dan geldi.

KAMERUN 4 PUANDA KALDI

Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Kayserisporlu Kemen ise maçta süre alamadı.

Bu sonuçla Namibya, C Grubu'nda 5 puanla liderliğe yükseldi. Kamerun ise 4 puanla 2. sırada yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kenya turnuvadan diskalifiye edildiği için Kamerun ile oynanacak maç iptal edildi. Namibya, Burundi deplasmanına gidecek.