Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar Kamerun'a yetmedi
Vincent Aboubakar'lı Kamerun, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri C Grubu 3. maçında deplasmanda karşılaştığı Namibya'ya 2-1 mağlup oldu.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri C Grubu 3. maçında Kamerun, Namibya ile karşılaştı.
Dobsonville Stadı'nda oynanan maçı Namibya 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Shalulile ve 79. dakikada Iimbondi kaydetti. Kamerun'un tek golü Vincent Aboubakar'dan geldi.
KAMERUN 4 PUANDA KALDI
Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Kayserisporlu Kemen ise maçta süre alamadı.
Bu sonuçla Namibya, C Grubu'nda 5 puanla liderliğe yükseldi. Kamerun ise 4 puanla 2. sırada yer aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Kenya turnuvadan diskalifiye edildiği için Kamerun ile oynanacak maç iptal edildi. Namibya, Burundi deplasmanına gidecek.
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