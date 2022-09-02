Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst'a milli davet!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Wout Weghorst, Uluslar Ligi karşılaşmaları sebebiyle Hollanda Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.
Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, milli takımdan davet aldı.
30 yaşındaki golcü, Hollanda'nın 22 Eylül'de Polonya ve 25 Eylül'de Belçika ile oynayacağı Uluslar Ligi maçlarının kadrosunda yer aldı.
Beşiktaş'ta şu ana kadar 4 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
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