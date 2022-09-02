Beşiktaş'tan Alanyaspor'a Tayfur Bingöl transferi için iki seçenek!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Alanyaspor'da forma giyen Tayfur Bingöl'ün transferi için kulübüne iki seçenek sunduğu ileri sürüldü.
Beşiktaş, her iki kanadın hücum ve savunma bölgelerinde oynayabilen Tayfur Bingöl'ü kadrosunda katmak istiyor.
İKİ SEÇENEKLİ TEKLİF
Sabah’ın haberine göre, siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki futbolcu için kulübü Alanyaspor'a iki seçenekli teklifle gitti. Akdeniz kulübüyle yapılan görüşmede, "500 bin Euro bonservis bedeli ödeyelim ya da Montero ve Boyd'u sene sonuna kadar size kiralayalım, birinin maaşını biz karşılayalım" denildi.
"HAYALİM BEŞİKTAŞ"
Tayfur Bingöl, geçen sezon devre arasında sözleşmesini uzatırken hayalinin Beşiktaş'ta oynamak olduğunu söylemişti.
MONTERO İÇİN GÖRÜŞME
Bu arada Montero'nun menajerinin CSKA Moskova ile transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.
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