Beşiktaş'tan Alanyaspor'a Tayfur Bingöl transferi için iki seçenek!

02 Eylül 2022 Cuma, 10:15

Beşiktaş, her iki kanadın hücum ve savunma bölgelerinde oynayabilen Tayfur Bingöl'ü kadrosunda katmak istiyor.

İKİ SEÇENEKLİ TEKLİF

Sabah’ın haberine göre, siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki futbolcu için kulübü Alanyaspor'a iki seçenekli teklifle gitti. Akdeniz kulübüyle yapılan görüşmede, "500 bin Euro bonservis bedeli ödeyelim ya da Montero ve Boyd'u sene sonuna kadar size kiralayalım, birinin maaşını biz karşılayalım" denildi.

"HAYALİM BEŞİKTAŞ"

Tayfur Bingöl, geçen sezon devre arasında sözleşmesini uzatırken hayalinin Beşiktaş'ta oynamak olduğunu söylemişti.

MONTERO İÇİN GÖRÜŞME

Bu arada Montero'nun menajerinin CSKA Moskova ile transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.