Beşiktaş'tan Jason Denayer kararı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın, Belçikalı stoper Jason Denayer'in transferini askıya aldığı ileri sürüldü.
Stoper transferinde Jason Denayer'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, oyuncu ile anlaşma sağlayamadı.
Fanatik’in haberine göre 3 milyon Euro isteyen Belçikalı stoper, rakamı 2.5 milyon Euro'ya kadar çekti. Fakat yıldız futbolcunun istediği bu ücret de fazla geldi.
ASKIYA ALINDI
Beşiktaş'ın, 27 yaşındaki futbolcuya maksimum 1.8 milyon Euro verebileceği belirtildi. Bu doğrultuda da bu transfer şimdilik askıya alındı.
Denayer, Lyon ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkmıştı. Kariyerinde 2 farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu, Torino'yla da imza aşamasına gelmiş ancak son anda transfer gerçekleşmemişti.
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