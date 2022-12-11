Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst'tan Lionel Messi açıklaması

Hollanda Milli Futbol Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst, Arjantin maçında Lionel Messi ile yaşadığı tartışmayı anlattı. Weghorst, "Messi attığım gollerden rahatsızlık duymuştu, elimi sıkmayıp hakaretler yağdırdı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2022 Pazar, 11:42
Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst'tan Lionel Messi açıklaması
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Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e 2-2 biten maçta penaltılarda kaybeden Hollanda'da karşılaşmaya damga vuran isim Wout Weghorst olmuştu.

Oyuna 79. dakikada Hollanda 2-0 mağlup durumdayken giren ve karşılaşmanın uzatmalara gitmesini sağlayan Weghorst, maçın ardından Lionel Messi ile yaşananları anlattı.

"HAKARETLER YAĞDIRDI"

Arjantin maçı sonrası Beşiktaşlı yöneticilerle bir görüşme yapan golcü futbolcu, Messi ile yaşananlara ilişkin, "Messi attığım gollerden rahatsızlık duymuştu, elimi sıkmayıp hakaretler yağdırdı" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Arjantin - Hollanda karşılaşmasının son dakikaları gerginlikle geçerken, Messi maç sonu röportajında, "Ne bakıyorsun aptal" ifadelerini kullanmıştı. Arjantinli yıldızın bu sözleri Weghorst'a söylediği öne sürülmüştü. Weghorst ise maç sonu "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi" açıklamasını yapmıştı.


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