Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh hakkında Dünya Kupası iddiası!

Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, KNT Football'a yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Genç golcü, milli takım arkadaşı Lee Kang-in ile arasındaki uyuma vurgu yaparken, Dünya Kupası hedefiyle ilgili iddialı konuştu.

"GOL KRALI OLABİLECEĞİMİ SÖYLEDİ"

Oh, Lee Kang-in'in kendisine yaptığı bir yorumu şu sözlerle aktardı:

"Lee Kang-in, bu gidişle Dünya Kupası'nda gol kralı olabileceğimi söyledi. Bu sıralar benim adıma olan gelişmelerden gerçekten keyif alıyor."

"İKİMİZİN ARASINDAKİ UYUMDAN İYİ ŞEYLER BEKLEMEK GEREK"

Milli takımda yakalayacakları uyumun önemine de dikkat çeken başarılı forvet, "Dünya Kupası'nda benimle onun arasındaki uyumdan iyi şeyler beklemek gerektiğini düşünüyorum" sözlerini sarf etti.