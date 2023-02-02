Beşiktaşlı isme Süper Lig ekiplerinden yakın takip!

Süper Lig kulüplerinden Antalyaspor ve İstanbulspor, Beşiktaş'ın stoper oyuncusu Emrecan Uzunhan için kiralama teklifinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 15:30
Beşiktaşlı isme Süper Lig ekiplerinden yakın takip!
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Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan için kiralık teklifleri geldi.

A Spor'un haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve İstanbulspor, Beşiktaş'ın kapısını Emrecan Uzunhan için çaldı. 21 yaşındaki stoper için iki takımın da kiralık teklifi götürdüğü belirtildi.

Emrecan Uzunhan

Beşiktaş'ın sezon başında İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı savunmacı için 2 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Emrecan Uzunhan, bu sezon Beşiktaş formasıyla 3 lig ve 3 kupa maçına çıktı.


Emrecan Uzunhan istanbulspor antalyaspor beşiktaş

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