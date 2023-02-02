Trabzonspor’da Ali Haydar Gedikli başkan yardımcısı oldu

Trabzonspor’da başkan yardımcılığı görevine yönetim kurulu üyesi Ali Haydar Gedikli getirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 12:02
Trabzonspor’da Ali Haydar Gedikli başkan yardımcısı oldu
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Trabzonspor’da başkan yardımcılığı görevine yönetim kurulu üyesi Ali Haydar Gedikli getirildi.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu başkanlığında dün toplanan yönetim kurulunda, eski başkan yardımcısı Yalçın Orhan’ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi nedeniyle boşalan görev için oylama yapıldı.

Ali Haydar Gedikli

Yönetim kurulu üyelerinin seçimiyle, inşaat, tesisler ve stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ali Haydar Gedikli, kulüpte başkan yardımcılığı görevine getirildi.


Ali Haydar Gedikli trabzonspor Ahmet Ağaoğlu

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