Beşiktaşlı Mustafa Hekimoğlu'dan Real Madrid açıklaması!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 22:29

Güncelleme: 14.11.2024 - 22:29

Beşiktaş ve Ümit Milli Takım'ın genç yıldızlarından Mustafa Erhan Hekimoğlu, Playspor'a özel açıklamalarda bulundu.

Mustafa Hekimoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikli hedefim Beşiktaş'la bir sürü kupa kaldırmak. Daha sonra Beşiktaş'ı ve Türkiye Milli Takımı'nı Avrupa'da güzel bir şekilde temsil etmek. Hedeflerimden bir tanesi de A Milli Takım formasını güzel bir şekilde terletmek."

"AJAX DEPLASMANI HİÇ UNUTAMAYACAĞIM BİR MAÇTI"

"Milli formayı hak etmek çok güzel. Onur verici, güzel, heyecanlı... Buraya gelmek için herkes can atıyor ama biz geliyoruz. Seçilmiş 20-25 kişi var. Bunların içinde olmak gurur verici."

"O gün çok güzel bir gündü. Hayatımda ilk defa böyle bir atmosfere çıkmıştım. Ajax deplasmanı hiç unutmayacağım bir deplasmandı. Heyecanlı ve güzel bir maçtı ama kötü bir sonuç oldu. Onun için üzüldük ama benim için güzel bir deneyim oldu. Avrupa maçı, heyecan vericiydi. Bu yaşta bunlara sahip olmak çok güzel bir şey."

"SEN DE GİT IMMOBILE'YE YAPIŞ"

"Ersin ağabey de diyor "Biz küçükken Rıdvan'la oynarken de öyle forvetler oluyordu. Altyapıdan çıkan oyuncular kollarından tutuyordu, gol vuruşu çalıştırıyorlardı. Sen de git Immobile'ye yapış, çalıştır" diyor. Ben de bazen "Çalışabilir miyiz?" diye soruyorum. Bazen gol vuruşu çalışıyoruz. İdmanda ne yapıyorsa onu yakalamaya çalışıyorum. Semih ağabey de çok iyi golcü. Ondan da bir şeyler almaya çalışıyorum."

"Avrupa'daki forvetlerden Haaland'ı beğeniyorum. Fizikli, hızlı... Onu beğeniyorum ve kendime yakıştırıyorum. Lewandowski zaten idolüm. Ronaldo idolümdü ama artık yaşlanıyor. Bir de Mbappe. Ronaldo-Messi konusunda tarafım çok belli. Büyük Ronaldocuyum. Adamın çalışması yeter. Ben de çalışmayı seven bir oyuncuyum. Ronaldo'nun çalışma azmi beni bitiriyor."

"KÜÇÜKLÜKTEN BERİ HAYALİM REAL MADRİD FORMASI GİYMEK"

"En beğendiğim Türk oyunculara örnek olarak Burak Yılmaz'ı söyleyebilirim. Bizim de hocamız oldu bir dönem. Bazı ağabeylerim benim tarzımı da benzetir ona. Enes Ünal'ı da söyleyebilirim. Gerçekten iyi bir futbolcu, milli takımda da izledim. Semih Kılıçsoy diyebilirim tabii ki."

"Avrupa'daki takımlardan Real Madrid forması giymek isterdim. Küçüklükten beri hayalim Real Madrid, Ronaldo'dan dolayı."