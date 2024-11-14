Beşiktaşlı yıldızdan kötü haber: İdmana devam edemedi!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 14:23

Güncelleme: 14.11.2024 - 14:23

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ernest Muci, Arnavutluk Milli Takımı'nın çarşamba günü yapılan antrenmanında sakatlık yaşadı.

Antrenmanda 2-3 oyuncuyu çalımlayan ve sert bir vuruş yapan Muci, destek ayağını yere koyamadı ve yere düştü. Daha sonra acı içinde kalan yıldız oyuncunun durumunu öğrenmek için takım arkadaşları ve teknik heyet Muci'nin yanına gitti.

ANTRENMANA DEVAM EDEMEDİ

Bir süre sonra kendisini denemek isteyen ve ayağının üzerine basmayı deneyen Muci, idmana devam edemeyeceğini anladı ve kenara geldi.

Muçi'nin durumu, sağlık ekiplerinin yapacağı detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.