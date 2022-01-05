Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Katar'ın başkenti Doha'da, Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal ve bir kulüp personeli ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'na inen ambulans uçaktan alınan futbolcu ve personel, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

DHA
05 Ocak 2022 Çarşamba, 09:05
Beşiktaşlı Rachid Ghezzal ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
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Ghezzal ve kulüp çalışanı için giden TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçağın Katar'dan saat 00.00'da havalandığı ve uçağın sabah 06.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptığı kaydedildi. Uçaktan alınan Ghezzal ve kulüp personelinin, hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak maç öncesi Beşiktaş'ın kafilesinde yer alan oyunculardan Ghezzal ve bir kulüp personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ambulans uçakla İstanbul'a döneceği öğrenilmişti.


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