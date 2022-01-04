Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal'ın durumları belli oldu

04 Ocak 2022 Salı, 23:40

Katar'ın başkenti Doha'da 5 Ocak günü TSİ 20.45'te oynanacak maç öncesi Beşiktaş'ın kafilesinde yer alan oyunculardan Ghezzal ve bir kulüp personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı Mehmet Topal’ın ise semptomlarının artması üzerine tecrübeli futbolcunun takımdan izole edildiği kaydedildi.

Kafileden ayrı bir şekilde izole durumda bulunan iki oyuncu ve bir kulüp personeli için yetkililerin harekete geçtiği belirtildi. Ghezzal ve kulüp çalışanı için ambulans uçağının gelmesi beklenirken, Mehmet Topal için ise özel uçak tahsis edildiği bildirildi.

Otelde ayrı odalarda kalan ve takım yemeği ile maç toplantılarına katılmadığı iletilen 2 futbolcu ve bir kulüp personelinin İstanbul'a dönerek tedavilerini sürdüreceği ifade edildi.



