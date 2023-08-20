Beşiktaşlı taraftarlardan istifa çağrısı!
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı taraftarlar yönetime istifa çağrısı yaptı.
Beşiktaş, ligin ikinci haftasında Pendikspor'la karşılaşırken yönetime tepki geldi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Pendikspor'un uzatma dakikalarında bulduğu beraberlik golünün ardından "Yönetim İstifa" tezahüratında bulundu.
Beşiktaşlı taraftarlar, daha önce de yönetime istifa çağrısında bulunmuştu.
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