Beşiktaşlı taraftarlardan istifa çağrısı!

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı taraftarlar yönetime istifa çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 23:58
Beşiktaşlı taraftarlardan istifa çağrısı!
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Beşiktaş, ligin ikinci haftasında Pendikspor'la karşılaşırken yönetime tepki geldi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Pendikspor'un uzatma dakikalarında bulduğu beraberlik golünün ardından "Yönetim İstifa" tezahüratında bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlar, daha önce de yönetime istifa çağrısında bulunmuştu.


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