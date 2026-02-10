Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaşlı Vaclav Cerny'den ayrılık iddialarına yanıt!

Beşiktaşlı Vaclav Cerny'den ayrılık iddialarına yanıt!

10.02.2026 22:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaşlı Vaclav Cerny'den ayrılık iddialarına yanıt!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 28 yaşındaki Çek oyuncusu Vaclav Cerny, hakkında çıkan ayrılık iddiaları üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş, takımda mutsuz olduğu için ayrılmak istediği iddia edilen Vaclav Cerny için çıkan haberleri yalanladı. Çek futbolcudan da konuyla ilgili paylaşım geldi.

Cerny ile ilgili yapılan haberde kulüpte '2. Rafa Silva krizinin' yaşandığı ve Çek futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği ancak yönetimin bu talebe izin vermediği iddia edilmişti.

"STRES YOK"

28 yaşındaki kanat oyuncusu Instagram'dan bir paylaşım yaparak, "Stres yok" ifadelerini kullandı ve ayrılık iddialarını net bir dille yalanladı.

Beşiktaş ile bu sezon 19 resmi maça çıkan Vaclav Cerny, bu maçlarda 6 gol atıp 6 da asist yaptı.

Image

İlgili Konular: #beşiktaş #Paylaşım #Vaclav Cerny

İlgili Haberler

Beşiktaş kendi evinde kayıp!
Beşiktaş kendi evinde kayıp! Beşiktaş, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında kendi evinde ağırladığı Zeren Spor'a 3-0 mağlup etti.
Stephen Curry sakatlanmıştı: NBA All-Star'da yerine gelen isim belli oldu!
Stephen Curry sakatlanmıştı: NBA All-Star'da yerine gelen isim belli oldu! Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Toronto Raptors forması giyen 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Brandon Ingram, sakatlanan Stephen Curry'nin yerine NBA All-Star kadrosuna eklendi.
Galatasaray Daikin, Aras Kargo engeline takılmadı!
Galatasaray Daikin, Aras Kargo engeline takılmadı! Galatasaray Daikin, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında kendi evinde ağırladığı Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.