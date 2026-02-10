Cumhuriyet Gazetesi Logo
Stephen Curry sakatlanmıştı: NBA All-Star'da yerine gelen isim belli oldu!

10.02.2026 22:10:00
AA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Toronto Raptors forması giyen 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Brandon Ingram, sakatlanan Stephen Curry'nin yerine NBA All-Star kadrosuna eklendi.

Toronto Raptors'ın forveti Brandon Ingram, sakatlığı bulunan Golden State Warriors'ın oyun kurucusu Stephen Curry'nin yerine NBA All-Star kadrosuna dahil edildi.

NBA'den yapılan açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver, Toronto Raptors'ın forvet oyuncusu Brandon Ingram'ı, sakatlanan Golden State Warriors oyuncusu Stephen Curry'nin yerine 2026 NBA All-Star maçında (15 Şubat Pazar) ABD takımı kadrosunda yer alması için görevlendirdi" denildi.

Image

İKİNCİ DEFA SEÇİLDİ

Kariyerinde ikinci defa All-Star'a seçilen 28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon NBA'de forma giydiği 52 maçta 22 sayı, 5,8 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

İlgili Konular: #nba #stephen curry #All-Star

