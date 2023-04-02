Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ'dan sert tepki: 'Operasyon çekildi'

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 23:55

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 00:01

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösteren Kocadağ, Gaziantep FK ve Hatayspor karşılaşmaları için TFF'ye başvuracaklarını söyledi.

Emre Kocadağ

Kocadağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sezonun en önemli maçına yapay zekayı kullanmayıp, manuel zeka ile atanan Halil Umut Meler... VAR hakemi Alper Ulusoy. Bunlar hiç değişmiyor. Bunlar hep Beşiktaş aleyhine karar veriyor. Beşiktaş'a yapılmak istenen operasyonu sahada bizler takım olarak geri çevirdik."

"BEŞİKTAŞ'A OPERASYON ÇEKİLDİ"

"TFF'nin ligden çekilen takımların maçları için verdiği kararın doğru olmadığını söyledik. Kamuoyu oluştu. Kamuoyu adalet çağrısı yapıyor. Bu karar vicdanlara sığmıyor."

"Kazandık ama sahada olanları herkes gördü. "Beşiktaş'ı yarış dışına itelim, bu söylemlerden vazgeçsinler" diye bir operasyon çekildiğini düşünüyoruz."

"TFF'YE BAŞVURACAĞIZ"

"Manuel zekaya gereken cevabı verdik, gerekirse bir daha veririz. Beşiktaş büyük camia, önünü kesmeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele eder."

"TFF'ye gerekli başvuruları yapacağız, bunun da takipçisi olacağız. TFF'den cevap gelmedi. Büyük ihtimalle derbinin sonucunu, bu haftaki maçların sonucunu beklemişlerdi. Bu hafta TFF'nin kararı düzelttiğine yönelik haberi almak istiyoruz."

"Kulüpler Birliği'nde fikrini değiştirenler var, değiştirmek zorunda kalanlar var. Adalet çağrısı yapanlar var, ama bazıları kendilerine göre hesap yapıyor."

Ahmet Nur Çebi (solda) ile Ali Koç (sağda)

"BAŞKANIMIZA TEPKİ GÖSTERDİLER"

"Biz sezon bittiğinde, rakiplerimizden daha çok deplasmana gitmiş olacağız! Biz puan istemiyoruz, biz adalet istiyoruz. Bize çözüm reçetesi sunsunlar."

"Sene sonuna kadar mücadelemizi yapacağız! Lig sonuçlanmadan karar vermeleri lazım herhalde!"

"Geçen sene 'Genç hakemler gelsin' dedi Ahmet Nur Çebi ama kimse destek vermedi, biz kötü olduk. Şimdi bütün camialar birleşmiş durumda. Her derbiye aynı hakem veriliyorsa, demek sorun var!"

"Bizi yarış dışında bırakarak, susturmaya çalıştılar. Herkesin adaleti şaşıyor ama Allah'ın adaleti şaşmıyor! Çevrilmez maç çevriliyor, penaltı kaçıyor. İşte bunu da değerlendirmeleri gerekiyor."