Cenk Tosun açıkladı: Tayyip Talha Sanuç'tan Beşiktaş'a kötü haber

Cenk Tosun, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyunu sedye ile terk eden Tayyip Talha Sanuç'un uzun süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 23:10
Cenk Tosun açıkladı: Tayyip Talha Sanuç'tan Beşiktaş'a kötü haber
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Beşiktaş, 4-2'lik Fenerbahçe derbisi sonrası kötü bir haber aldı.

Sakatlıktan döndüğü ilk maç olan derbinin 10. dakikasında yerde kalan Tayyip Talha, sedye ile soyunma odasına gitti. Çapraz bağ kopma şüphesiyle maç sırasında Kadıköy'de bir hastaneye sevk edilen Tayyip Talha'nın tetkikleri başlatıldı.

CENK TOSUN: "UZUN SÜRE UZAK KALACAK"

Maçın ardından konuşan Cenk Tosun da, "Galibiyet Tayyip Talha Sanuç'a armağan. Talihsiz bir sakatlık geçirdi. İlk duyumlar, uzun süre uzak kalacak gibi. Çapraz bağ şüphesi var. Devre arası konuştum, ben de ağır sakatlıklar geçirdim. Belki 6 ay oynayamayacak ama önünde 10 sene var. Ona armağan olsun bu maç" ifadelerini kullandı.


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