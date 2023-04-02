Fenerbahçe - Beşiktaş maçında 'yönetim istifa' sesleri
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar, 'yönetim istifa' tezahüratı yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçın ikinci yarısında sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi protesto etti.
KADIKÖY'DE İSTİFA SESLERİ
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 3-1 geriye düşünce, taraftarlar yönetime ateş püskürdü.
Sarı-lacivertli taraftarlar "Yönetim istifa" protestolarının ardından, "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin! Koskoca Fener'i ne hale getirdin?" diye bağırdı.
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