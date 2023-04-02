Fenerbahçe - Beşiktaş maçında 'yönetim istifa' sesleri

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar, 'yönetim istifa' tezahüratı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 22:25
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında 'yönetim istifa' sesleri
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Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçın ikinci yarısında sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi protesto etti.

KADIKÖY'DE İSTİFA SESLERİ

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 3-1 geriye düşünce, taraftarlar yönetime ateş püskürdü.

Sarı-lacivertli taraftarlar "Yönetim istifa" protestolarının ardından, "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin! Koskoca Fener'i ne hale getirdin?" diye bağırdı.


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