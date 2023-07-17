Beşiktaş'ta istifa sesleri

Adı Beşiktaş ile anılan Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a, Dusan Tadic'in ise Fenerbahçe'ye transfer olması sebebiyle siyah-beyazlı taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2023 - 10:41
Beşiktaş'ta istifa sesleri
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Beşiktaş’ın transfer listesindeki isimlerin ezeli rakiplere kaptırılması tepkilere yol açtı. Eleştirilerin odağında başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Emre Kocadağ ve sportif direktör Ceyhun Kazancı var.

Önce her konuda anlaşılmasına rağmen Halil Dervişoğlu’nun Galatasaray’a gitmesi, bu olaydan 24 saat geçmeden yıllık 3 milyon Avro’yu aşan bir teklif yapılmasına karşın Dusan Tadic’i Fenerbahçe’nin kadrosuna katması Beşiktaş’ta “transfer kâbusu” yarattı.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Siyah-beyazlı taraftarlar özellikle sosyal medyada transferde net adımlar atmayan yönetime tepki gösterdi. Pazar günü öğleden sonra bir grup Beşiktaş taraftarı, stadın önünde toplanarak “Yönetim istifa” diye bağırdı.


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