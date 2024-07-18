Beşiktaşlılardan Cenk Tosun'a sert tepki: 'Paşa değil artık...'

Siyah-beyazlı takımın taraftarlarının sözleşmesinin bitmesinin ardından Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe ile anlaşan milli oyuncu Cenk Tosun'a tepkisi sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 11:01
Beşiktaşlılardan Cenk Tosun'a sert tepki: 'Paşa değil artık...'
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Uzun yılar Beşiktaş'ta forma giyen, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun'a tepki geldi.

Bir grup Beşiktaş taraftarı, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın önünde 'Prenses Cenk Tosun' yazılı bir pankart açtı.

"PRENSES CENK TOSUN"

Beşiktaşlı taraftarlar Fenerbahçe'ye giden Cenk Tosun için ayrıca "Sarının yanına lacivert koyana, Beşiktaş aşkını paraya satana... İtibarın bitti cümle alem duysun, paşa değil artık prenses Cenk Tosun" sözleriyle tepki dolu bir tezahürat yaptı.

Öte yandan bazı Beşiktaş taraftarları ise sosyal medyadan siyah-beyazlı kulübe kısa bir açıklama ile veda eden Cenk Tosun'un bu paylaşımına tepki gösterdi.


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