Beşiktaş'ta yerli transferinde işlem tamam: Sırada Hollandalı var!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki oyuncu Can Keleş'i transfer etmek üzere kulübü ve kendisi ile anlaştığı kaydedildi.
Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük’ün 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Keleş’i renklerine kattı.
SIRADA BERGHUİS VAR
Beşiktaş’ın, kırmızı-siyahlılara 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Siyah-beyazlı takım ayrıca Ajax’ın kanat oyuncusu Steven Berghuis için de Hollanda kulübüyle temaslarını sürdürüyor.
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