Beşiktaş'ta yerli transferinde işlem tamam: Sırada Hollandalı var!

Yayınlanma: 18.07.2024 - 10:08

Güncelleme: 18.07.2024 - 10:08

Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük’ün 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Keleş’i renklerine kattı.

SIRADA BERGHUİS VAR

Beşiktaş’ın, kırmızı-siyahlılara 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı takım ayrıca Ajax’ın kanat oyuncusu Steven Berghuis için de Hollanda kulübüyle temaslarını sürdürüyor.