Beşiktaş'ta yerli transferinde işlem tamam: Sırada Hollandalı var!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki oyuncu Can Keleş'i transfer etmek üzere kulübü ve kendisi ile anlaştığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 10:08
Beşiktaş'ta yerli transferinde işlem tamam: Sırada Hollandalı var!
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Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük’ün 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Keleş’i renklerine kattı.

SIRADA BERGHUİS VAR

Beşiktaş’ın, kırmızı-siyahlılara 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı takım ayrıca Ajax’ın kanat oyuncusu Steven Berghuis için de Hollanda kulübüyle temaslarını sürdürüyor.


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