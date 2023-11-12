Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden: Zaynutdinov hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 12.11.2023 - 17:35

Güncelleme: 12.11.2023 - 17:39

Trendyol Süper Lig'in 12. dakikasında Beşiktaş ve Başakşehir, Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştı.

Beşiktaşlı Zaynutdinov ve Başakşehirli Opoku arasında yaşanan bir pozisyonun ardından Kazak oyuncu oyuna devam edemedi.

ZAYNUTDINOV HASTANEYE KALDIRILDI

Zaynutdinov'un yerine 41. dakikada Rachid Ghezzal oyuna girerken, Kazak oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Zaynutdinov'un yerine oyuna giren Ghezzal de başında ağrı hissettiği için ikinci yarı sahaya çıkmadı. Salih Uçan da sakatlık yaşadığı için ikinci yarı yerini Alex Oxlade-Chamberlain'e bıraktı.

Siyah beyazlılarda Masuaku, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Eric Bailly sakatlıkları nedeniyle, Milot Rashica ise milli takıma katıldığı için Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı.