Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden: Zaynutdinov hastaneye kaldırıldı!
Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş'ta 3 oyuncu sakatlık yaşadı. Siyah beyazlı ekipte Zaynutdinov hastaneye kaldırılırken, Salih Uçan ve Rachid Ghezzal sakatlıkları nedeniyle ikinci yarıya devam edemedi.
Trendyol Süper Lig'in 12. dakikasında Beşiktaş ve Başakşehir, Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştı.
Beşiktaşlı Zaynutdinov ve Başakşehirli Opoku arasında yaşanan bir pozisyonun ardından Kazak oyuncu oyuna devam edemedi.
ZAYNUTDINOV HASTANEYE KALDIRILDI
Zaynutdinov'un yerine 41. dakikada Rachid Ghezzal oyuna girerken, Kazak oyuncu hastaneye kaldırıldı.
Zaynutdinov'un yerine oyuna giren Ghezzal de başında ağrı hissettiği için ikinci yarı sahaya çıkmadı. Salih Uçan da sakatlık yaşadığı için ikinci yarı yerini Alex Oxlade-Chamberlain'e bıraktı.
Siyah beyazlılarda Masuaku, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Eric Bailly sakatlıkları nedeniyle, Milot Rashica ise milli takıma katıldığı için Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı.
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