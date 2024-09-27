Francesco Farioli'nin Beşiktaş maçı şaşkınlığı: 'Farklı galip gelmemize...'

Yayınlanma: 27.09.2024 - 10:41

Güncelleme: 27.09.2024 - 10:41

Francesco Farioli, Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK SALDIRGAN OYNADIK"

Karşılaşmaya çok istekli başladıklarını belirten Farioli, "İyi bir sonuç aldık. Maçta çok enteresan şeyler oldu. İlk 25 dakika, muhteşem bir maçtı. Çok saldırgan oynadık. Pozisyonlarımız çok iyiydi. Tüm oyuncularımız hep beraber oynadı. Bu maçta gol yemememiz de çok önemliydi. Farklı galip gelmemize şaşırdım" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BENİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİLDİ"

Beşiktaş'ın maça başladığı ilk 11'le ilgili de görüşlerini paylaşan Francesco Farioli, "Benim için sürpriz değildi. Bazen hoca olarak bazı kararlar almak zorundayız. Kaybeden takım her zaman suçlanır. Tabii ki sonuç eleştirilecektir. Bu, oyunun bir parçası. Beşiktaş'a büyük bir saygım var. Türk futbolunu hala çok izliyorum. Büyük bir saygım var. Taktiksel olarak Türkiye'de göze batan şeyler var. Kalbimin bir parçası Türkiye'de kaldı" ifadelerini kullandı.

İtalyan çalıştırıcı, "Bu, Amsterdam'daki en mutlu günün mü?" şeklindeki soruyu, "Evet. En mutlu günüm" şeklinde yanıtladı.