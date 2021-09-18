Beşiktaş'ta 5 eksik: O isim de yok!
Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida, Welinton, Umut Meraş ve Alex Teixeira'dan sonra Fransız futbolcu da zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, Antalyaspor maçında oynamayacak. Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida, Welinton, Umut Meraş ve Alex Teixeira'dan sonra Fransız futbolcu da zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Sergen Yalçın'ın 11'i ise merak konusu.
Hafta arası Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen Kartal gözünü yeniden Süper Lig'e çevirdi. Sergen Yalçın'ın öğrencileri Antalyaspor'a karşı deplasmanda zorlu bir mücadele verecek.
Ancak karşılaşma öncesi sakatlardan gelen haberler can sıkıyor. Fatih Karagümrük maçında yaşadığı problem nedeniyle oyuna devam edemeyen ve Dortmund karşılaşmasından kısa süre önce kadrodan çıkarılan N'Koudou, Antalyaspor deplasmanında da sahada olmayacak.
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