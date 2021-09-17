Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın 2 maçta daha forma giymemesi bekleniyor
Ortacizgi.com'un haberine göre Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex Teixeira, en az 2 maçta daha forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta sakat oyunculardan biri de Alex Teixeria.
Ortacizgi.com'un özel haberine göre Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex Teixeira, en az 2 maçta daha forma giyemeyecek.
Kara kartalın Brezilyalı oyuncusu Alex Teixeria, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanmıştı. Geçen günlerde oynanan Borussia Dortmund maçında da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 31 yaşındaki futbolcunun antremanlara katılmadığı öğrenildi.
Alex Teixeira'nın Cumartesi günü Antalyasporve Salı günü ise Adana Demirspor maçlarında forma giymesi bekleniyor.
Brezilyalı oyuncunun Süper Lig'in 7. haftasında gelecek hafta cuma günü oynanacak Altay maçına ise yetişme ihtimali olduğu belirtildi.
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