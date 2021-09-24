Ajax - Beşiktaş maçı kapalı gişe oynanacak

24 Eylül 2021 Cuma, 16:05

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları önümüzdeki hafta oynanacak. Devler Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş ise C Grubu'nda Ajax karşısında çıkacak.

28 Eylül Salı günü deplasmanda oynanacak maç öncesinde Hollanda temsilcisi maç biletlerinin hepsinin satıldığını duyurdu.

55 bin kapasiteli stadyum için 52 bin bilet satıldı. Ajax pandemi döneminden sonra ilk kez stadyumun tamamının dolacağını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Ajax deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaştı. Hollanda ekibi mücadeleden 5-1 galip ayrılırken 4 gol Sebastian Haller'den geldi, diğer golü ise Berghuis kaydetti.