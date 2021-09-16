Beşiktaş, Welinton Souza'nın sağlık durumuna dair açıklamada bulundu

Beşiktaş, Welinton Souza'nın sağlık durumuna dair açıklamada bulunarak, Brezilyalı stoperin tedavisine başlandığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 17:33
Beşiktaş, Welinton Souza'nın sağlık durumuna dair açıklamada bulundu
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile dün akşam oynanan maçta Brezilyalı stoper Welinton Souza'nın sol dizine aldığı darbe nedeniyle uyluk kemiğinde kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde B. Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza’nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır.

Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


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