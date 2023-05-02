Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson dönemi sona eriyor

Beşiktaş Kulübü Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 21:40
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson dönemi sona eriyor
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Beşiktaş'ta 10 yıllık Atiba Hutchinson dönemi kapanıyor.

3 LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, Kanadalı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesini tamamlamasıyla takımdan ayrılacağını açıkladı. Kazancı, "Atiba Hutchinson gelecek yıl bizimle olmayacak. Kendisine güzel şekilde veda edeceğiz. Gelecek sezon teknik ekipte olması ile ilgili bir durum yok. Belki 1 yıl da Kanada'da oynar" ifadelerini kullandı.

Atiba Hutchinson

2013'ten bu yana Beşiktaş forması giyen 40 yaşındaki Atiba, siyah-beyazlı takımda 3 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Atiba, toplamda ise Beşiktaş'ta 5 kupa kazandı.


Atiba Hutchinson beşiktaş süper lig

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