Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson dönemi sona eriyor
Beşiktaş Kulübü Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Beşiktaş'ta 10 yıllık Atiba Hutchinson dönemi kapanıyor.
3 LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI
Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, Kanadalı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesini tamamlamasıyla takımdan ayrılacağını açıkladı. Kazancı, "Atiba Hutchinson gelecek yıl bizimle olmayacak. Kendisine güzel şekilde veda edeceğiz. Gelecek sezon teknik ekipte olması ile ilgili bir durum yok. Belki 1 yıl da Kanada'da oynar" ifadelerini kullandı.
Atiba Hutchinson
2013'ten bu yana Beşiktaş forması giyen 40 yaşındaki Atiba, siyah-beyazlı takımda 3 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Atiba, toplamda ise Beşiktaş'ta 5 kupa kazandı.
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