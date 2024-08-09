Beşiktaş'ta ayrılık: Süper Lig ekibine transfer oluyor!
Beşiktaş'ın, Amir Hadziahmetovic'i kiralık olarak Çaykur Rizespor'a göndereceği iddia edildi.
Beşiktaş, 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Konyaspor'dan 3.2 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Amir Hadziahmetovic'i kiralık gönderiyor.
HADZIAHMETOVIC'İN YENİ DURAĞI RİZESPOR OLUYOR
Siyah-Beyazlıların 2024-25 sezonu planları arasında yer almayan Amir Hadziahmetovic, kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gidiyor.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, deneyimli orta saha oyuncusunun kiralık transferi konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezon 30 maça çıkıp 2299 dakika sahada kalan Hadziahmetovic 6 asistlik skor katkısı vermişti.
27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'la 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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