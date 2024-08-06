Yeni adresi belli oldu: Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ın ayrılığını resmen açıkladı!

Yayınlanma: 06.08.2024 - 20:53

Güncelleme: 06.08.2024 - 20:53

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan, kiralık olarak Antalyaspor ile sözleşme imzaladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, daha önce de takımımızda forma giyen Emrecan Uzunhan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

2 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Öte yandan Beşiktaş ise "Profesyonel futbolcumuz Emrecan Uzunhan, 2024-25 sezonu sonuna kadar Antalyaspor'a geçici transfer olmuştur.

Emrecan Uzunhan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'dan 2 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı kulüple 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

1 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş'taki ilk sezonunda 6 aylığına Antalyaspor'a kiralanan Emrecan Uzunhan, geçen sezon ise siyah-beyazlı formayla sadece bir maçta forma şansı bulabildi.