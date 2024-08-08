TFF duyurdu: Galatasaray ve Beşiktaş'a Süper Kupa cezası!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Kupa maçında taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle Galatasaray'a 112 bin; Beşiktaş'a ise 280 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 08.08.2024 tarihli toplantısında alınan kararlar açıklandı.
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan kararlar şu şekilde;
"1-Başkan ve üyelerin TFF Yönetim Kurulu'nun 26 Temmuz 2024 toplantısında yemin merasimi gerçekleştirilerek görevi kabul, tarafsızlık ve bağımsızlık beyanlarının sunulduğu görüldü.
Futbol Disiplin Talimatının 62/5. maddesi uyarınca asıl üyeler arasında yapılan seçimle;
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekilliğine Av. Mehmet Erol, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Raportörlüğüne Av. Ersin Yücel oybirliği ile seçilmiş ve gündemdeki dosyanın görüşülmesine geçilmiştir.
2-GALATASARAY A.Ş.’nin, 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."
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