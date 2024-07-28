Beşiktaş'ta ayrılık: Süper Lig ekibinin yolunu tutuyor

Yayınlanma: 28.07.2024 - 20:46

Güncelleme: 28.07.2024 - 20:46

Beşiktaş'ın son olarak Slovenya kampına götürülmeyen Tayfur Bingöl, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un yolcusu olacak.

TRT Spor'un haberine göre; Tayfur Bi·ngöl, Eyüpspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Beşiktaş'la sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmesi beklenen oyuncu, anlaşmanın ardından Eyüpspor'a imza atacak.

2022-2023 sezonunda Beşiktaş'a Transfer olan Tayfur Bingöl geçen sezon 19 resmi maça çıkıp 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. Tayfur, Göztepe kariyerinde ise toplam 88 müsabakada forma giydi.