Beşiktaş'ta ayrılık: Süper Lig ekibinin yolunu tutuyor
Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Tayfur Bi̇ngöl'ün, Eyüpspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın son olarak Slovenya kampına götürülmeyen Tayfur Bingöl, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un yolcusu olacak.
TRT Spor'un haberine göre; Tayfur Bi·ngöl, Eyüpspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Beşiktaş'la sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmesi beklenen oyuncu, anlaşmanın ardından Eyüpspor'a imza atacak.
2022-2023 sezonunda Beşiktaş'a Transfer olan Tayfur Bingöl geçen sezon 19 resmi maça çıkıp 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. Tayfur, Göztepe kariyerinde ise toplam 88 müsabakada forma giydi.
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