Beşiktaş, Derya Güç'ü kadrosuna kattı!

Kadınlar Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Beşiktaş, 27 yaşındaki smaçör Derya Güç'ü renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 09:57
Beşiktaş, Derya Güç'ü kadrosuna kattı!
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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, son olarak Türk Hava Yolları forması giyen Derya Güç'ü transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki smaçörle sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son 2 yılı Türk Hava Yolları'nda geçiren Derya Güç, Maltepe Yalıspor, Sistem9 Yeşilyurt ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor formalarını da giymişti.


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