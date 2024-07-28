Beşiktaş, Derya Güç'ü kadrosuna kattı!
Kadınlar Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Beşiktaş, 27 yaşındaki smaçör Derya Güç'ü renklerine bağladı.
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, son olarak Türk Hava Yolları forması giyen Derya Güç'ü transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki smaçörle sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son 2 yılı Türk Hava Yolları'nda geçiren Derya Güç, Maltepe Yalıspor, Sistem9 Yeşilyurt ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor formalarını da giymişti.
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