Spor yazarları İstanbulspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Beşiktaş'ın ofansif olarak gelişmesi şart'

Yayınlanma: 26.02.2024 - 08:24

Güncelleme: 26.02.2024 - 08:24

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Adnan Dinçer: "İki İstanbul takımı sıkıntı vermeden oynadı. Beşiktaş’ta en önemli değişim olarak savunmada sağlam ve ağır, kararlı müdahale gördük. Orta alan ile forvette çabuk oynamaya çalıştılar. Rashica ve Muçi’nin katkılarını gördük. Muçi bir de gol attı. Semih ile Cenk’e sunulan pasların çoğu pozisyon olmak adına bu futbolcuların ve onlara katılan Gedson’un gayreti ile oldu. Üçüncü bölgeye geçince çabuklaşan Beşiktaş’ın golcüsü genç Semih’tir artık.

Santos’un sakin, gol yemekten çekinmeyen ama golcüsü Semih ve savunmada artık yerini bulan Necip ile gelecek yılın kadro yapılanmasına giden yolda daha etkili bir taktikle gelişeceğine inanıyorum. Tek gerçek sabır ve geleceğe yatırımıdır. Gol yemekten korkmayan ve riske giren İstanbulspor da iyiydi. Güçleri gerçeğinde oynadılar. Ali Yaşar, Emir Kaan, Mendy, Okan ve biraz daha gayretli olacak Sambissa ile sürpriz yapacaktır." (Cumhuriyet)

"BU OYUN GELİŞMELİ"

Güntekin Onay: "Beşiktaş, rakiplerin orta alanı kolay geçmesine ve topla fazla oynamasına izin veriyor. Son maçlarda düşmemeye oynayan takımlara karşı bu anlayış ve Semih Kılıçsoy’un golcülüğü problemleri çözdü. Ancak derbide Galatasaray’ın topla istediği gibi oynamasına izin verirseniz bunun faturası pahalı olabilir. Siyah beyazlıların bu anlayışından en çok memnun olan kişi kaleci Mert Günok’tur. Çünkü Beşiktaş’ın önceliği gol yememek. Fernando Santos savunmadaki sorunları oyun disiplini ve emniyetli anlayışıyla çözdü. Ancak Kartal’ın ofansif olarak gelişmesi şart. Beşiktaş dün ışık vermedi ama 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy yine parıldadı. Alkışlar Semih’e..." (Hürriyet)

"SEMİH ÜSTÜ MUÇİ"

Ali Ece: "Beşiktaş tarihinde en son bu kadar yetenekli 18 yaşındaki forvet oyuncusu Nihat Kahveci’ydi. Semih de bir nevi neo-Nihat Kahveci. Semih’in kart sınırında olmasının sebebi gençliğinden kaynaklanıyordu, derbide cezalı duruma düşmeden maçı tamamlamasını sağlayan da tüm tecrübesizliğine rağmen çok zeki bir oyuncu olması. Çok zeki olmadan o harika golü atılamazdı: Semih 23. dakikada adeta 1.5 saniyesi varken yarım metrekareden gol çıkardı. Muçi’nin de bu kez denediği şutlardan birini gole çevirmesi bir dahaki sezon fragman değil de Semih-Muçi merkezinde komple ve sürdürülebilir güçlü bir takım hücumu oluşturmak için umut verici bir numune." (Fanatik)

"BÜYÜK TAKIM OYUNU DEĞİL"

Uğur Meleke: "Beşiktaş, Fernando Santos dönemindeki her maçta olduğu gibi pragmatikti, oyunla değil oyuncuyla kazandılar yine. Semih bir golü yoktan var etti. Muci de ikinciyi. Beşiktaş, Santos döneminde (Serdar Topraktepe etkisindeki Karagümrük müsabakasını çıkarırsak) maç başına 19,5 kez rakip ceza alanında topla buluşuyor. Bu sayı, Beşiktaş’ı bu sezon çalıştıran beş teknik direktör içinde en kötüsü. Ayrıca Fernando Santos’lu Beşiktaş’ın rakip ceza alanında topla buluşma ortalaması 19,5 iken, Karagümrük’ün 20, Kayseri ve Alanya’nın 21, Samsun’un 22... Beşiktaş Santos’la daha emniyetli bir görüntü veriyor, evet. Ama özellikle ilk devrelerde ısrarla sürdürülen tutucu futbol, bence büyük takım oyunu değil." (Hürriyet)