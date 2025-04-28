Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin yerine 27 milyon Euro'luk golcü

Ciro Immobile ile vedalaşma planları yapan Beşiktaş'ın, İtalyan golcünün yerine Patrik Schick'i transfer etmeyi düşündüğü iddia edildi.

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin yerine 27 milyon Euro'luk golcü
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 14:16

Yeni sezonda kadroda büyük bir değişime gitmesi beklenen Beşiktaş'ta gözden çıkarılan isimlerin başında Ciro Immobile geliyor.

Beşiktaş yönetimi, maliyeti ve performansı nedeniyle gözden çıkarılan Immobile'nin alternatifini Almanya'da buldu.

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Immobile ile vedalaşıp Patrik Schick'i transfer etmeyi planlıyor.

Patrik Schick

Bayer Leverkusen forması giyen Schick, Ole Gunnar Solskjaer'in talep ettiği hava toplarına hakim, fizik gücü yüksek santrfor özelliklerini birebir karşılıyor.

Daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen Patrik Schick'teki tek engel ise oyuncunun maliyeti.

Bayer Leverksusen ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Çekyalı golcünün güncel piyasa değeri 27 milyon Euro.

Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkıp 2294 dakika süre alan Schick, 25 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #Patrik Schick #beşiktaş #Ciro Immobile

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