Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin yerine 27 milyon Euro'luk golcü
Ciro Immobile ile vedalaşma planları yapan Beşiktaş'ın, İtalyan golcünün yerine Patrik Schick'i transfer etmeyi düşündüğü iddia edildi.
Yeni sezonda kadroda büyük bir değişime gitmesi beklenen Beşiktaş'ta gözden çıkarılan isimlerin başında Ciro Immobile geliyor.
Beşiktaş yönetimi, maliyeti ve performansı nedeniyle gözden çıkarılan Immobile'nin alternatifini Almanya'da buldu.
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Immobile ile vedalaşıp Patrik Schick'i transfer etmeyi planlıyor.
Patrik Schick
Bayer Leverkusen forması giyen Schick, Ole Gunnar Solskjaer'in talep ettiği hava toplarına hakim, fizik gücü yüksek santrfor özelliklerini birebir karşılıyor.
Daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen Patrik Schick'teki tek engel ise oyuncunun maliyeti.
Bayer Leverksusen ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Çekyalı golcünün güncel piyasa değeri 27 milyon Euro.
Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkıp 2294 dakika süre alan Schick, 25 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
Spor Haberleri
- 'Dünyanın en büyük şehir takımıyız'
- Real Madrid'den ayrılıyor: Yeni takımı duyuruldu!
- İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Trabzonspor U19 açıklaması!
- Eyüp Saka: 'Seneye de burada olmak istiyoruz'
- Göztepe'nin 11 maçlık hasreti sona erdi!
- Fatih Tekke'den U19 açıklaması: 'Tarihi başarı'
- Ertuğrul Doğan'dan U19 açıklaması!
- Trabzonspor: 'Sizler bu ülkenin gururusunuz'
- Fatih Terim'den Trabzonspor U19 paylaşımı!
- Trabzonspor'un gençleri finalde kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT muhabirinden 'muhaliflere suikast' çağrısı
- İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü'ne bir garip soru!
- İstanbul'da yeni miting adresi belli oldu
- Gül'ün 'İmamoğlu' tepkisi rahatsız etti
- Suçun üstünü örten cüppe
- 'Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...'
- 25 kişi hakkında iddianame hazırlandı
- Muhaliflere 'suikast' tehdidinde bulunmuştu
- Doktorlardan endişelendiren açıklama
- Türkiye'deki sığınmacı sayısını açıkladı