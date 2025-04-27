Beşiktaş'tan Ciro Immobile kararı!

Yayınlanma: 27.04.2025 - 10:54

Güncelleme: 27.04.2025 - 10:54

Beşiktaş'ın formsuz golcüsü Ciro Immobile'nin, 5-1 kazanılan Hatayspor maçında hat-trick yapması siyah beyazlı yönetimi sevindirdi.

Bir süredir ilk 11'e girmekte zorlanan Immobile ile 6 milyon Euro'luk yıllık ücreti de düşünüldüğünde yaz transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İtalyan yıldızın sezonun kalan bölümünde performansını yükseltmesi durumunda taliplilerin artması ve daha iyi tekliflerin alınması hedefleniyor.

İmmobile'nin Hatayspor maçında 3 gol atmasına rağmen Beşiktaş'ın kadro planlamasının değişmesinin çok zor gözüktüğü ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in isteği doğrultusunda kadroya pivot santrfor takviyesi yapılacağı belirtildi.

Yönetim, 35 yaşındaki golcüyle bağları zedelemeden, iyi niyet çerçevesinde ayrılık sürecini yönetmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Immobile için "Benim de aldığım geri dönüşlere göre sezon sonunda ayrılacak düşüncesindeyiz. Immobile'ye gelen bir teklif yok" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ta 37 maça çıkan Ciro Immobile, 18 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.