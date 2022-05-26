Beşiktaş'ta Cyle Larin resti çekti: 2 milyon Euro

26 Mayıs 2022 Perşembe, 10:11

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi iç transferde, Fransız teknik adamın gelecek sezon da çalışmak istediği Cyle Larin ile henüz anlaşabilmiş değil.

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Beşiktaş'ın çifte kupayla kapattığı sezonda takımı birçok maçta taşıyan, bu sezon ise istikrarsız performansı ile zaman zaman eleştirilen Larin'in menajeri Nick Mavromaras, şu anda primler hariç yıllık 1.6 milyon euro kazanan futbolcusu için pazarlığı yıllık 2.5 milyon euro garanti paradan açmıştı. Beşiktaşlı yöneticiler ise en fazla 1.9 milyon euro verebileceklerini kaydettiler.

"FEDAKARLIK BEKLEMEK BENİM HAKKIM"

Beşiktaş yönetimi, 11 milyon Euro piyasa değeri biçilen ve sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren 27 yaşındaki futbolcuyu bedavaya kaybetmemek için pazarlık masasından hemen kalkmak istemezken Larin'i iknaya uğraşıyor.

Yıldız futbolcunun Beşiktaşlı yöneticilere "Takımda kalmak istiyorum ancak biraz fedakârlık beklemek benim hakkım. 2 milyon eurodan aşağıya imzalamam. Vida ve Ljajic yıllık 3.5 milyon euro alırken, ben çok ucuza oynadım. Dünya Kupası'nda da forma giyeceğim, o zaman fiyatım artabilir. Bunları da göz önüne almalısınız" dediği öğrenildi.