Beşiktaş'ta Domagoj Vida ile yollar ayrılıyor
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hırvat futbolcu Domagoj Vida, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ta ligin sona ermesiyle kadroda önemli ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Bu isimlerden biri de 4.5 sezondur Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida.
Milliyet'in haberine göre, yıldız oyuncunun takımda kalması bekleniyordu fakat Kasımpaşa maçında başlayan anlaşmazlık ayrılığın yolunu açtı.
SON MODEL TELEFON
Hırvat stoper, siyah-beyazlılarla ipleri tamamen kopartırken, Beşiktaş macerasının son günlerini yaşıyor. Uzun yıllardır formasını giydiği kulüpten iyi ayrılmak istediğini ifade eden Vida, veda turlarına da başladı. Tecrübeli oyuncu kulüp içerisindeki arkadaşlarına artık yeni sezonda olmayacağını söyledi. Tesis çalışanları ve personelle vedalaşmaya başlayan Vida, son maçın ardından Beşiktaş'tan resmen ayrılacak.
33 yaşındaki oyuncu, takımın sağlık personeline imzalı formasının yanında 12 adet son model telefon hediye etti. Deneyimli isim, tanesi 28 bin TL olan telefon ile 336 bin TL değerinde jesti kendisiyle en başından beri yakından ilgilenen çalışanlara hediye etmiş oldu.
Hırvat oyuncu, 2018 yılının ağustos ayında transfer olduğu Beşiktaş'ta 176 karşılaşmada forma giyerken 16 gol kaydetti.
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