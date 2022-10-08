Valerien Ismael'in gözüne girememişti! Ayrılacağını açıkladı...

08 Ekim 2022 Cumartesi, 17:12

Beşiktaş'ta bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan İspanyol futbolcu Francisco Montero için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basını, teknik direktör Valerien Ismael'in gözüne giremeyen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun ülkesine geri dönebileceğini yazdı.

La Liga ekibi Elche'nin Montero ile yakından ilgilendiği ifade edildi.

SEVILLA DA İLGİLENİYORDU

Öte yandan haberde, İspanyol savunmacının isminin yaz transfer döneminde Sevilla ile de anıldığına vurgu yapıldı.

Beşiktaş'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Francisco Montero bu sezon sadece bir maçta forma giydi.