Valerien Ismael'in gözüne girememişti! Ayrılacağını açıkladı...

Beşiktaş'ın stoper oyuncusu Francisco Montero, siyah-beyazlılardan ayrılacağının sinyalini verdi. İspanyol futbolcu, devre arasında iyi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirebileceklerini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 17:12
Valerien Ismael'in gözüne girememişti! Ayrılacağını açıkladı...
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Beşiktaş'ta bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan İspanyol futbolcu Francisco Montero için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basını, teknik direktör Valerien Ismael'in gözüne giremeyen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun ülkesine geri dönebileceğini yazdı.

La Liga ekibi Elche'nin Montero ile yakından ilgilendiği ifade edildi.

SEVILLA DA İLGİLENİYORDU

Öte yandan haberde, İspanyol savunmacının isminin yaz transfer döneminde Sevilla ile de anıldığına vurgu yapıldı.

Beşiktaş'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Francisco Montero bu sezon sadece bir maçta forma giydi.


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