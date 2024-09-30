Beşiktaş'ta flaş sakatlık: Gedson Fernandes oyuna devam edemedi!

Yayınlanma: 30.09.2024 - 21:38

Güncelleme: 30.09.2024 - 21:38

Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maçta sahneye ilk olarak Gedson Fernandes çıktı.

Portekizli futbolcu, karşılaşmanın 56. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Gedson Fernandes, bu golüyle birlikte bu sezon 10 maçta 6 gole ulaştı. Gedson'un ayrıca bu sezon 2 asisti bulunuyor.

GOLDEN SONRA SAKATLIK

Gedson Fernandes, Kayserispor maçında gol sevinci yaşadıktan sonra sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Gedson, 65. dakikada yerini Onana'ya bıraktı.