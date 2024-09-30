Beşiktaş'ta flaş sakatlık: Gedson Fernandes oyuna devam edemedi!

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, bu sezon 10 maçta 6 gole ulaştı. Portekizli futbolcu, Kayserispor maçında gol attıktan sonra sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ta flaş sakatlık: Gedson Fernandes oyuna devam edemedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 21:38

Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maçta sahneye ilk olarak Gedson Fernandes çıktı.

Portekizli futbolcu, karşılaşmanın 56. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Gedson Fernandes, bu golüyle birlikte bu sezon 10 maçta 6 gole ulaştı. Gedson'un ayrıca bu sezon 2 asisti bulunuyor.

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Gedson Fernandes, Kayserispor maçında gol sevinci yaşadıktan sonra sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Gedson, 65. dakikada yerini Onana'ya bıraktı.


Etiketler: #beşiktaş #kayserispor #gedson fernandes

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