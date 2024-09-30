Kayserispor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın VAR hakemi Emre Kargın oldu.
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Bu akşam oynanacak karşılaşmanın VAR hakemi açıklandı.
VAR'DA EMRE KARGIN OLACAK
Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın VAR hakemi Emre Kargın oldu. AVAR hakemi olarak ise Süleyman Özay görev yapacak. 20.00'de başlayacak mücadelenin orta hakemi ise Atilla Karaoğlan.
Etiketler: #beşiktaş #kayserispor #var hakemi
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