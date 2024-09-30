Kayserispor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın VAR hakemi Emre Kargın oldu.

Kayserispor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 16:12

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Bu akşam oynanacak karşılaşmanın VAR hakemi açıklandı.

VAR'DA EMRE KARGIN OLACAK

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın VAR hakemi Emre Kargın oldu. AVAR hakemi olarak ise Süleyman Özay görev yapacak. 20.00'de başlayacak mücadelenin orta hakemi ise Atilla Karaoğlan.


Etiketler: #beşiktaş #kayserispor #var hakemi

İlgili Haberler

Kayserispor maçı öncesi Beşiktaş'ta 2 eksik!

Kayserispor maçı öncesi Beşiktaş'ta 2 eksik!
Beşiktaş'tan Kayserispor maçı öncesi paylaşım: 'Hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceğiz'

Beşiktaş'tan Kayserispor maçı öncesi paylaşım: 'Hedefe doğru emin adımlarla yürüyeceğiz'
Ajax maçına devam edememişti... Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Ajax maçına devam edememişti... Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler