Beşiktaş deplasmanda yıldızları ile güldü: Kayserispor 0-3 Beşiktaş

Yayınlanma: 30.09.2024 - 19:03

Güncelleme: 30.09.2024 - 22:10

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 3-0 kazandı.

Siyah beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Gedson Fernandes, 78 ve 90+1. dakikalarda Ciro Immobile kaydetti.

GEDSON SAKATLIK GEÇİRDİ

Konuk ekibin ilk golünü kaydeden Gedson, 65. dakikada sakatlanarak yerini Jean Onana'ya bıraktı.

Ligde henüz mağlup olmayan Beşiktaş, bu sonuçla üst üste 2., toplamda ise 5. galibiyetini aldı. Kayserispor ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Beşiktaş, galibiyetin ardından puanını 16'ya yükseltti. Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor ise deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Carole, Hasan Ali, Kartal Kayra, Bourabia, Baran Ali, Cardoso, Boa Morte, Nazon.

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Udokhai, Emirhan, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile.

Karşılaşmadan önemli anlar | Kayserispor 0-3 Beşiktaş

90' Beşiktaş'ta Paulista çıktı Tayyip Talha girdi.

90' Stephane Bahoken'in ceza sahasının sağından çektiği şut dışarı gitti. Hakem öncesinde ofsayt tespit etti.

90' Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz sarı kart görüyor.

90' Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Immobile çıkıyor. Bahtiyar ve Salih Uçan oyunda.

90' Hakem maçın sonuna 12 dakika ilave etti.

90' Rashica'nın yaptığı ortada ceza sahasında bomboş kalan Immobile'nin kafası gol oldu.

90' GOL | Ciro Immobile kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydediyor.

89' Hakem penaltı kararını iptal etti.

88' Hakem VAR'a gidiyor.

85' Beşiktaş'ta Paulista da ceza sahasında yerde kaldı.

84' Beşiktaş'ta Mert Günok sarı kart görüyor.

84' Kayserispor penaltı kazandı.

83' Beşiktaş'ta Immobile ceza sahasında yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

78' GOL | Ciro Immobile, penaltıdan bulduğu gol ile takımını 2-0 öne geçiriyor.

77' Nazon ve Semih hakeme itirazdan sarı kart gördü.

72' Beşiktaş'ta Mario'nun sağ kanattan yaptığı orta Semih'e gelmedi.

72' Kayserispor'da Mehdi çıkıyor. Carlos Mane oyunda!

70' Kayserispor'da Attamah kendini yere bıraktı. Hakem oyunu durdurdu.

70' Bilal kalesinden çıkarak Rafa'ya atılan pası kontrol etmeyi başardı.

69' Aylton Boa Morte'ye gönderilen savunma arkası pasını Emirhan harika karşıladı.

68' Kayserispor'da Mehdi yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu. Karar faul.

65' Beşiktaş'ta Ernest Muçi ile Gedson Fernandes oyundan çıkarken Semih Kılıçsoy ile Jean Onana giriyor.

65' Kasyerispor'da Hasan Ali ve Baran Ali çıkıyor. Arif Kocaman ve Ali Karimi oyunda.

63' Ernest Muçi'nin sol kanatta Attamah'a yaptığı hareket faul!

62' Fernandes'in ceza sahasının dışından çektiği şutu Bilal 2 hamlede kontrol etti.

60' Miguel Cardoso'nun sol kanattan yaptığı orta sekerek Aylton Boa Morte'ye geldi. Morte'nin şutunu kaleci Mert kurtardı.

58' Gedson Fernandes golü attıktan sonra sakatlandı. Tedavisi sürüyor.

57' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ön alan baskısıyla topu kazandı. Sürerek ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya güzel bir bitirişle golü buldu.

56' GOL | Gedson Fernandes Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

53' Beşiktaş'ta Muçi atağa çıkarken Joseph Attamah'a faul yaptı.

52' Beşiktaş'ta Mario elle oynadı. Hakem oyunu durdurdu.

51' Beşiktaş'ta Immobile ve Gedson duvar paslarıyla ceza sahasına girmeye çalıştı fakat savunma araya girdi. Hakem öncesinde ofsayt bayrağını kaldırdı.

50' Rashica'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Kayserispor savunması karşıladı.

49' Rafa Silva sürerek geldi. Ceza sahasının dışından çektiği harika şutu kaleci Bilal kurtardı. Korner!

47' Aylton Boa Morte'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Emirhan Topçu karşıladı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Miguel Cardoso'nun sol kanattan yaptığı ortada Nazon topa dokunamadı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave ediliyor.

44' Kartal Yılmaz'ın kullandığı korneri Ndour karşıladı.

43' Kayserispor'da ceza sahasında Mehdi Bourabia indirdi. Duckens Nazon'un şutu defanstan döndü.

42' Miguel Cardoso'nun ceza sahasının solundan çektiği şut Paulista'dan döndü.

40' Mehdi Bourabia'nın uzaklardan çektiği şut dışarı gitti.

38' Cher Ndour'un savunma arkasına gönderdiği aşırtma pas hiçbir Beşiktaşlıya gelmedi.

36' Duckens Nazon, savunma arkasında topla buluştu. Tam şut çekecekken Uduokhai araya girdi. Hakem Nazon'un faul yaptığını tespit etti.

30' Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın savunma arkasına attığı pas doğrudan auta gitti.

27' Beşiktaş'ta Immobile sola çevirdi fakat hiçbir Beşiktaşlı topa dokunamadı.

25' Beşiktaş'ta Rashica kafayla ceza sahasına çevirdi. Hiçbir Beşiktaşlı o bölgede yok.

24' Beşiktaş Rafa Silva ile harika geldi. Rafa savunma arkasına Immobile'ye verdi. Immobile'nin şutu direğin dibinden dışarı gitti.

23' Sol kanatta topla buluşan Cardoso için ofsayt bayrağı havada!

22' Cher Ndour'un derin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Muçi hedefi bulamadı.

22' Kayserispor kulübesine de bir sarı kart çıktı.

21' Kayserispor'da Baran Gezek, Rafa Silva'ya yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

21' Kayserispor'da Aylton Boa Morte ceza sahasının sağında topla buluştu. Çektiği şut zayıf kaldı. Mert topa hakim!

19' Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz, şiddetli itirazdan dolayı sarı kart gördü.

17' Kayserispor'da Miguel Cardoso'nun sol kanattan açtığı ortada topla buluşan Aylton Boa Morte'nin şutu kalecinin kucağına gitti.

16' Beşiktaş gole yaklaştı. Rashica'nın ceza sahasına ortasında topla buluşan Rafa Silva'nın kafası dışarı gitti.

10' Rashica'nın savunma arkasına attığı pas doğrudan kaleci Bilal'e gitti.

9' Rashica sağ kanattan getirdiği topu içeri çevirdi. Rafa'nın pasında Gedson topla buluştu. Gedson'un şutu savunmadan döndü.

8' Joao Mario'nun derinlemesine attığı pas Immobile'ye gelmedi.

7' Mehdi Bourabia kendi sahasında topu sürerek getirdi. Uzaktan çektiği şut Paulista'dan sekip Mert'e gitti.

6' Hasan Ali'nin savunma arkasına attığı pasta Miguel Cardoso topla buluşamadı.

5' Hasan Ali'nin orta sahanın ortasına attığı pasta isabet yok!

4' Kayserispor sağ kanattan tehlikeli geldi. Açılan ortayı Paulista karşıladı.

2' Miguel Cardoso'nun Paulista ile mücadelesinde karar kale vuruşu!

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.