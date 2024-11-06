Beşiktaş'ta Gabriel Paulista şoku!
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Malmö maçında sakatlandı ve oyundan çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşan Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, sakatlık yaşadı.
Sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Paulista, Malmö maçının 83. dakikasında sakatlandı.
Paulista, saha içerisinde kısa bir tedavisinin ardından oyundan çıktı. Paulista yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.
Etiketler: #Gabriel Paulista #beşiktaş #sakatlık #Malmö
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