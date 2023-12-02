Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan ibra açıklaması! 'Bu yönetim geçmiş yönetimin devamıdır'
Beşiktaş Kulübü'nde pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adaylarından biri olan Hasan Arat, cumartesi günü düzenlenen ibra oylamasının ardından açıklamalarda bulundu. Arat, "Bu yönetim geçmiş yönetimin devamıdır. Bugün ibradaki tutumları bunu ispatladı" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, bugünkü ibra oylamasının kendileri için önemi olmadığını söyledi.
Arat, kongre salonunda basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. İbra oylamasıyla ilgili değerlendirme yapan Arat, şunları söyledi:
"Bu yönetim geçmiş yönetimin devamıdır. Bugün ibradaki tutumları bunu ispatladı. Bugün bizim için ibra konusu önemli değildi. İbra oylamasında herhangi bir şekilde el kaldırmadık. Bizim mesaimiz yarın sabah başlayacak. Bizim bu yönetimle, geçmişle işimiz yok. Bugün üç kişi çıkarıp bizim yöneticilerimizin aleyhine konuşturdular. Burası mali genel kurul, burada aleyhimize konuşmalar yaptırdılar. Biz dün akşam bir disiplin kararı aldık ve bu konuşanlara müdahalede bulunmadık. Bizim hazırlığımız tamamen yarına yönelik."
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