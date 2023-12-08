Beşiktaş'ta İletişim Direktörü Meriç Müldür ile yollar ayrıldı
Beşiktaş, İletişim Direktörü Meriç Müldür ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Beşiktaş, İletişim Direktörü Meriç Müldür ile yollarını ayırdı.
Siyah-Beyazlılar, Meriç Müldür'e teşekkür etti.
Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Meriç Müldür’e Teşekkür Ederiz
12 Ağustos 2022 tarihinden bu yana Kulübümüzde İletişim Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Meriç Müldür’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sayın Müldür’e Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Kulübümüzden Bilgilendirme | Meriç Müldür’e Teşekkür Ederiz— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 8, 2023
12 Ağustos 2022 tarihinden bu yana Kulübümüzde İletişim Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Meriç Müldür’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sayın Müldür’e Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki… pic.twitter.com/8o7iTlDm00
En Çok Okunan Haberler
-
- Kopenhag'dan itiraf: 'Bize bir şey oldu'
- Erbakan'dan AKP'ye şartlı destek
- CHP’li belediyede neler oluyor?
- Erzan'ın telefonundan 'Fatih Terim' mesajı çıktı
- Vahdettin'i savundu, 15 Temmuz arşivi ortaya çıktı!
- Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’yla görüşecek
- 'İnce' ve 'Akşener' açıklaması
- Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
- Kar havaalanını vurdu: 10 bin valiz teslim edilemedi
- CHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti