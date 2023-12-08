Beşiktaş'ta İletişim Direktörü Meriç Müldür ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, İletişim Direktörü Meriç Müldür ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 15:36
Beşiktaş'ta İletişim Direktörü Meriç Müldür ile yollar ayrıldı
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Beşiktaş, İletişim Direktörü Meriç Müldür ile yollarını ayırdı. 

Siyah-Beyazlılar, Meriç Müldür'e teşekkür etti.

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Meriç Müldür’e Teşekkür Ederiz

12 Ağustos 2022 tarihinden bu yana Kulübümüzde İletişim Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Meriç Müldür’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Müldür’e Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

 


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