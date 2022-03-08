Beşiktaş'ta Kenan Karaman ilk golünü Başakşehir'e attı
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk etti. Beşiktaş’ın Başakşehir karşısında skoru 2-2’ye getiren ismi olan Kenan Karaman, bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir’i konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 54. dakikasında skoru 2-2’ye getirirken, ağları havalandıran Kenan Karaman da bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.
Rachid Ghezzal’ın sağ kanattan ceza sahasına girip ön direğe yerden gönderdiği ortada Alex Teixeira kayarak vururken, direkten dönen topu tamamlayarak skora eşitlik getirdi.
Bu sezon Beşiktaş forması altında 17’si Süper Lig olmak üzere 25 maça çıkan ve yalnızca ilk hafta oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında asist yaparak tek gol katkısı yapan milli futbolcu, Başakşehir karşısında attığı golle ilk gol sevincini de yaşamış oldu.
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