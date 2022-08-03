Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun geleceği belli oldu
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta forma giyen Kamerunlu futbolcu Kevin N'Koudou’nun geleceği belli oldu.
Beşiktaş'tan ayrılmanın eşiğinde olan Kevin N'Koudou ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Fransız kanat oyuncusu sürpriz bir şekilde kararını değiştirmişti. N'Koudou'nun geleceğiyle ilgili tutumundaki değişikliğin nedeni belli oldu.
N'KOUDOU BEKLEDİĞİNİ BULAMADI
Fanatik’in haberine göre, deneyimli futbolcu bir Dubai kulübünden teklif aldığı için ilk etapta Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktı. Ancak; görüştüğü kulübün mali açıdan beklentilerini karşılamaması sebebiyle fikrini değiştirdi ve takımda kaldı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geçen sezon 17 maçta 644 dakika süre alan Kevin N'Koudou 4 gol kaydetti. N'Koudou 2020-21 sezonunda 44 maçta 9 gol 5 asist ve ilk sezonu olan 2019-20'de ise 31 maçta 4 gol 2 asistlik katkı vermişti. Futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4.2 milyon euro olarak gösteriliyor.
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