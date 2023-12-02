Beşiktaş'ta kritik gün!

Yayınlanma: 02.12.2023 - 09:24

Güncelleme: 02.12.2023 - 09:24

Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulu bugün gerçekleştirilecek.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki genel kurul saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okunacak.

Toplantıda daha sonra 1 Ocak 2022 ile 31 Mayıs 2023 arasındaki üç dönem idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı üyelerin oyuna sunulacak.

Beşiktaş Kulübünde 3 Aralık Pazar günü olağanüstü genel kurul yapılacak ve siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı seçilecek.